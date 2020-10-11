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Türkiye'de 59 kişi daha hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 109 bin 301 testten 1502 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 59 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 837'e yükseldi.

11 Ekim 2020 Pazar 19:38
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Türkiye'de 59 kişi daha hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 109 bin 301 testten 1502 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 59 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 837'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 109 bin 301 testten 1502 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 1212 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715, toplam hasta sayısı 335 bin 533, toplam vefat sayısı 8 bin 837, toplam ağır hasta sayısı 1411, toplam iyileşen hasta sayısı 294 bin 357 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,3 olarak belirlendi.

'DESTEK OLMAK İSTİYORSAK TEDBİRLERE UYALIM'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün 1502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin" değerlendirmesinde bulundu.

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