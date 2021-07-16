Türkiye'de 6 bin 918 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

16 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 35olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 84 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 229 bin 582'ye yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 62.45'E ULAŞILDI

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 32.07 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 19 MİLYON 104 BİN 997 OLDU

T.C. Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 765 bin 635 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 19 milyon 904 bin 709 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 574 bin 478 kişiye aşı yapıldı.

Öte yandan dün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybederken,7 bin 304 de yeni vaka tespit edilmişti.