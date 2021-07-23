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Türkiye'de 60 kişi daha hayatını kaybetti

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Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Tabloya göre, iyileşen sayısı 5 bin 215 oldu.

23 Temmuz 2021 Cuma 19:41
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Türkiye'de 60 kişi daha hayatını kaybetti

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 60 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 215 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 219 bin 528'e yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 63.26'YA ULAŞILDI

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 35.54 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 22 MİLYON 57 BİN 550 OLDU

T.C. Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 266 bin 550 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 22 milyon 57bin 339 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 726 bin 315 kişiye aşı yapıldı.

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