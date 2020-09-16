Türkiye'de 63 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gerçekte düşünüldüğü şekilde yalnız değiliz. Sizi düşünen bir aileniz olduğu gibi sizi düşünen bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok.

Devletlerin gücünün sağlıktaki gücüyle sınandığı bu dönemde biz güçlüyüz ve güçlü kalmalıyız.

Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı ise bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızın yükü ilk zamanlara göre 4 5 kat artmış durumdadır.

Virüs her gün çok sayıda insana bulaşmaya devam ediyor. Özellikle 2 aydır bulaşma hızlanmış durumda.

HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. Hes mobil uygulaması sizin risk yönetim rehberinizdir.

Tarih sonu gelmemiş bir salgın kaydetmemiştir. Bilimsel gelişmeler bu salgının sonunun yakın olduğunu göstermektedir.

Günlük koronavirüs tablosuna göre; bugün 1771 yeni vaka tespit edildi, 63 hasta hayatını kaybetti, 1342 hasta iyileşti. Ağır hasta sayısı 1351'e yükseldi.