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Türkiye'de 66 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de koronavirüste son rakamlar açıklandı...

15 Ekim 2020 Perşembe 21:16
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Türkiye'de 66 kişi daha hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 116 bin 103 testten 1693 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 1311 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 77 bin 773, toplam hasta sayısı 342 bin 143, toplam vefat sayısı 9 bin 80 toplam ağır hasta sayısı 1408, toplam iyileşen hasta sayısı 299 bin 679 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.7, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.4 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYISI DURAĞAN SEYREDİYOR'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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