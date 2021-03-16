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Türkiye'de 71 can kaybı, 16 bin 749 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

16 Mart 2021 Salı 19:57
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Türkiye'de 71 can kaybı, 16 bin 749 yeni vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 158 bin 386 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 874 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 893 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Son Güncelleme: 16.03.2021 21:05
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