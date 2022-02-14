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Türkiye'de 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 koronavirüs testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 21:28
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Türkiye'de 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
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TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 74 bin 936 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,76 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 173 bin 367 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış. Doğrusu tedbir." ifadelerine yer verdi.

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