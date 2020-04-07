"Türkiye'de 76 kişi daha hayatını kaybetti"

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugün 20.023 test yapıldığını 3.892 yeni vakanın görüldüğünü açıkladı.
Bugün vefat edenlerin sayısı 76 olurken , koronavirüsten Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 725'e yükseldi.
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 725'e yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugün 20.023 test yapıldığını 3.892 yeni vakanın görüldüğünü açıkladı.
Bugün vefat edenlerin sayısı 76 olurken , koronavirüsten Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 725'e yükseldi.
Daha önce önlem alınsaydı Türkiyede böyle hızla yayılamayacaktı. Allahınızdan bulacaksınız şerrefsizler
Yediler yediler en sonunda bitirdilerBeğen (0) Beğenmedim! (0)