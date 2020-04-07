Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

"Türkiye'de 76 kişi daha hayatını kaybetti"

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 725'e yükseldi.

07 Nisan 2020 Salı 19:38
1048 Okunma
"Türkiye'de 76 kişi daha hayatını kaybetti"

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugün 20.023 test yapıldığını 3.892 yeni vakanın görüldüğünü açıkladı.

Bugün vefat edenlerin sayısı 76 olurken , koronavirüsten Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 725'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsCoronavirüsFahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2020-04-07 19:59:52

Daha önce önlem alınsaydı Türkiyede böyle hızla yayılamayacaktı. Allahınızdan bulacaksınız şerrefsizler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Daş 2020-04-07 20:20:56 @Kemal

Yediler yediler en sonunda bitirdiler

Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 7 Nisan 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 7 Nisan 2020
Son dakika! Türkiye’de 3 bin 148 yeni vaka, 75 yeni ölüm
Son dakika! Türkiye’de 3 bin 148 yeni vaka, 75 yeni ölüm
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim