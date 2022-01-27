Türkiye'de 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi

TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosunu ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresinden açıkladı.
Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 82 bin 180 kişi Koronavirüse yakalandı 174 kişi hayatını kaybetti.
KOCA: “AŞININ ZAMANINDA YAPILMASI ÖNEMLİ”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bu havada aşı?' Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli" dedi.