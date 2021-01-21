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Türkiye'de 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor

Türkiye aşılamada birinci aşamanın 3’üncü adımına bugün geçiyor. 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün aşılanmaya başlanacak. Bu grup da evlerinde aşılanacak.

21 Ocak 2021 Perşembe 10:07
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Türkiye'de 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada bugünden itibaren 85 yaş üzerindekilerin de aşı olacağı duyuruldu. 

Hekim ve sağlık personeli evlerine gidiyor

85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşı olacak. Evlere aşı için giden ekipte bir hekim ve uzman sağlık personeli bulunacak.

Aşı programının 1. Aşamasında 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu.
Salı günü itibariyle huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşların ve görev yapan personelin aşılanmasına başlandı.

Çarşamba günü de 90 yaş üzerindeki vatandaşların evlerde aşılanmasına başlanmıştı.

Eczacı kalfa ve çalışanları da bugün aşılanacak

Sağlık çalışanları arasında eczane sahipleri aşılandı. Kalfa ve eczane çalışanlarının da bugün aşılanması bekleniyor. Türk Eczacılar Birliği, sisteme giriş işlemlerinin devam ettiğini aşılama işlemlerine en geç bugün itibarıyla başlanacağını duyurdu.

Aşı lojistiği devam edecek

Bilim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada en kısa sürede herkesin aşılanacağının altı çizildi:

"Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı ve bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir. Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz.”

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