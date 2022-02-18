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Türkiye'de 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 855 koronavirüs testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.

18 Şubat 2022 Cuma 19:10
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Türkiye'de 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi
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TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 102 bin 94 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,82 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 730 bin 193 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadesini kullandı.

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