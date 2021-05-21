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Türkiye'de 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

21 Mayıs 2021 Cuma 20:08
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Türkiye'de 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi

21 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 846'sı semptomatik olmak üzere toplam 9bin 528 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 480'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 169 bin 951'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 852 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a yükselirken, ağır hasta sayısı 1 bin 977 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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