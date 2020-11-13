Türkiye'de 93 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
Türkiye'de koronavirüste son rakamlar açıklandı...
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.