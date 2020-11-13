Türkiye'de 93 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.