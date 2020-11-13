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Türkiye'de 93 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de koronavirüste son rakamlar açıklandı...

13 Kasım 2020 Cuma 18:31
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Türkiye'de 93 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.

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