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Türkiye'de 94 bin 176 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,79 oldu.

16 Şubat 2022 Çarşamba 20:42
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Türkiye'de 94 bin 176 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi
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TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 104 bin 409 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,79 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 476 bin 562 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"SALGIN ÖZELLİKLE YAŞLILARDA VE KRONİK HASTALARDA ÖLÜME YOL AÇIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." ifadesini kullandı.

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