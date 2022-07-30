Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Asgari ücret zammı gelmeden eridi. TÜRK-İŞ açıkladığı açlık ve yoksulluk rakamları ile kötü gidişi gözler önüne serdi. Asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükselmesinden kısa bir süre sonra açıklanan açlık sınırı rakamları dikkat çekti. TÜRK-İŞ'in araştırmasında, temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 840 lira, yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Temmuz 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 6 bin 840 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 22 bin 280 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 8 bin 930 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 7,01 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 128,44 oldu.

ORTALAMA MEYVE KİLOGRAM FİYATI YAKLAŞIK 16,95 LİRA OLDU

Araştırmaya göre, girdi ve tedarik maliyetlerinin de artmasıyla temmuz ayında da hem süt hem peynir fiyatları arttı. Yoğurt fiyatı sabit kalırken, peynirde bir aylık zam yüzde 10 olarak tespit edildi.

Kuzu eti yüzde 10, balık eti yüzde 12, yumurta yüzde 26, nohut yüzde 14, kuru fasulye yüzde 12, yeşil mercimek yüzde 8 arttı. Kırmızı mercimek ve tavuk fiyatları az bir miktar artış gösterirken, yağlı tohumların fiyatı değişmedi. Dana eti fiyatı, kurban bayramı sebebiyle oluşan talep azalması nedeniyle yüzde 2 azaldı.

Bulgur, un, irmik fiyatlarının tamamı yükseldi. Makarna yüzde 10, geçen ay yüzde 14 zamlanan pirincin fiyatı ise yine aynı oranda arttı. Ankara'da 200 gram normal ekmek yüzde 33 artışla 4 lira olurken, meşhur Ankara simidi bu ay 5 liradan satılmaya başlandı.

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri ve pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları arttı. Patatesin kilogramı ortalama 11 liraya çıkarken, kuru soğanın ortalama fiyatı da yüzde 18 artışla 10 liraya yükseldi. Börülce, bezelye, barbunya, fasulye fiyatları gerilerken, yaz sebzelerinden domates, biber, havuç zamlandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı 14,17 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 16,95 lira oldu.

Temel yağ ürünleri grubunda bulunan ürünlerin tamamının fiyatı artarken, margarine bir ayda yüzde 10 zam geldi.

Çay, ıhlamur, şeker, reçel, bal, siyah ve yeşil zeytinin fiyatı yükselirken, pekmezin fiyatı geriledi. Tuz yüzde 12, baharatlar yüzde 11, salça yüzde 10 zamlandı.