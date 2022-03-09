Türkiye'de akaryakıt zamları iptal edildi

Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra hızla artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak vatandaşa yansıyordu.

Akşam saatlerinde Türkiye’de benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi. Buna göre benzinin litresi 21 TL’yi, motorinin litre fiyatı ise 25 TL’yi geçmişti. Petrol fiyatlarında akşam saatlerinde ani düşüş gerçekleşti.

Bu düşüşün ardından Türkiye'de yapılan bu zam iptal edildi.

Brent petrolun varili gün içerisinde 135 dolara kadar çıktı. Fakat akşam saatlerinde sert düşüşe geçerek 108 dolara kadar indi.