Künye
Kıbrıs 36
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı

Türkiye'de asgari ücret 5500 TL oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan, Türkiye’de yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

01 Temmuz 2022 Cuma 19:04
0 Okunma
Türkiye'de asgari ücret 5500 TL oldu
banner48

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır” dedi.

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ara zammına ilişkin çalışmalarını tamamlandı. Asgari Ücret Komisyonu'nun toplantılarının ardından asgari ücret Temmuz zammı için mutabakat sağlandı, yeni rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

 Açıklamayı yapmak üzere TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameraların karşısına geçti.

 Erdoğan işçi başına da işverene 100 TL destek verileceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de sigaraya bir zam daha!
Türkiye'de sigaraya bir zam daha!
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit
Motorinden sonra beklenen benzin indirimi geliyor!
Motorinden sonra beklenen benzin indirimi geliyor!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim