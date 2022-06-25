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Türkiye'de asgari ücrete yapılacak zam oranı açıklandı

Memurların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin gözü temmuz ayında. Kamu çalışanları enflasyon üzerinde artış alacak. Asgari ücrete yılın ikinci zammının yapılması için de çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işverenleri temsil eden Türk-İş ve TİSK başkanları bir araya geldi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 22:07
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Türkiye'de asgari ücrete yapılacak zam oranı açıklandı
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Çalışanların ve emeklilerin gözü temmuz ayında ücretlerde yapılacak düzenlemelerde.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklileri enflasyon üzerinde zam alacaklarını açıkladı.

Asgari ücretlilerse gelecek hafta yapılacak açıklamayı bekliyor.

Yılbaşında yüzde 50,4 oranında zam yapılan asgari ücrete temmuz ayında yeni bir artış daha yapılması gündemde.

Bakan Bilgin, işçi ve işveren kesimiyle görüştü. Bilgin dün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

''Çalışan emekçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikalarımızla işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında, önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız.''

İŞÇİ VE İŞVEREN TEMSİLCİSİ BULUŞTU

İşçi ve işveren temsilcileri kendi aralarında da toplantı yaptı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ekonomideki gelişmeler ve çalışma hayatına etkilerini ele aldı.

Asgari ücret, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısının da öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıya çağrılabileceği belirtiliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

Son Güncelleme: 25.06.2022 22:14
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