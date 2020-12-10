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Türkiye'de Bakanlık ilk kez açıkladı: Toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 oldu.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:56
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Türkiye'de Bakanlık ilk kez açıkladı: Toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 oldu.

Toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü açıklamasında toplam vaka sayısını da tabloya ekleyeceklerini duyurmuştu. 

Buna göre, toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı. 

Son 24 saatte 30 bin 424 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 test yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 918 oldu. 

Son 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 232 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi.

Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a ulaştı. Hasta sayısı 564 bin 435, vefat sayısı 15 bin 751, ağır hasta sayısı 5 bin 943, aktif hasta sayısı 96 bin 91 oldu.

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