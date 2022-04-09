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Türkiye'de benzin ve motorinde güncel fiyatlar

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 9 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

09 Nisan 2022 Cumartesi 09:50
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Türkiye'de benzin ve motorinde güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Dün 100 dolar seviyesinin altını gören Brent Petrol fiyatı, 9 Nisan 2022 sabahında 102 dolar seviyesinde yer alıyor.

Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısı itibariyle bir değişim gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

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