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Türkiye'de benzinde 5 kuruş indirim

Türkiye'de benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.

20 Nisan 2020 Pazartesi 16:53
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Türkiye'de benzinde 5 kuruş indirim

Türkiye Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

TRT HABER

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBenzinBenzin Indirim
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VATANDAS 2020-04-20 17:18:22

KKTC de bu indrimlerden nasibini alir insAllah bizde bu sIKIntili gunlerde benzinin ucuzlamasini istiyoruz HUKUMET!!!

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VATANDAŞ 2020-04-20 19:36:07

BAKAN TAÇOY DEDİM Kİ "TEDARİKÇİ FİRMA İLE YAPILAN ANLAŞMADAN DOLAYI İNDİRİM OLMUYORMUŞ" BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORLAR. KİM BÖYLE SALAK BİR ANLAŞMA YAPAR Kİ

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