Türkiye'de benzinde 5 kuruş indirim

Türkiye Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
TRT HABER
KKTC de bu indrimlerden nasibini alir insAllah bizde bu sIKIntili gunlerde benzinin ucuzlamasini istiyoruz HUKUMET!!!
BAKAN TAÇOY DEDİM Kİ "TEDARİKÇİ FİRMA İLE YAPILAN ANLAŞMADAN DOLAYI İNDİRİM OLMUYORMUŞ" BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORLAR. KİM BÖYLE SALAK BİR ANLAŞMA YAPAR Kİ