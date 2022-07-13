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Türkiye'de benzinde indirim bekleniyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:54
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Türkiye'de benzinde indirim bekleniyor!
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 25.20 TL'den satılıyor.

BENZİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

 grubunda 1,55 lira indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse yarından itibaren geçerli olacak. İndirimin gelmesi durumunda İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 23 lira 65 kuruş seviyelerine inececek. 

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