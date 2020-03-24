Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Türkiye'de benzine 22 kuruş indirim

Türkiye’de benzine gece yarısından itibaren 22 kuruş indirim yapılacak.

24 Mart 2020 Salı 15:43
986 Okunma
Türkiye'de benzine 22 kuruş indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Türkiye’de benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapıldı.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

Böylece İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.24 TL'den 5.02 TL’ye, Ankara’da 5,33 TL’den 5,11 TL’ye İzmir’de ise ortalama 5.34 TL’den 5.12 TL’ye inecek.

Anahtar Kelimeler:
BenzinIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertuğrul 2020-03-24 17:20:31

Kıbrıs ta neden benzin inmiyor Dünya da petrol fiyatları 20$ inmiş Türkiye de bile indirimden sonra Kıbrıs’tan daha ucuz oldu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çin'den alınan corona virüs ilaçları Türkiye'de 40 şehre dağıtıldı
Çin'den alınan corona virüs ilaçları Türkiye'de 40 şehre dağıtıldı
Kenevirden maske üretildi
Kenevirden maske üretildi
Aracına bağladığı tabutla ‘evde kal’ çağrısı yapan sürücüye ceza
Aracına bağladığı tabutla ‘evde kal’ çağrısı yapan sürücüye ceza
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim