Türkiye'de benzine 22 kuruş indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Türkiye’de benzin fiyatlarında da gerileme devam ediyor. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapıldı.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

Böylece İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.24 TL'den 5.02 TL’ye, Ankara’da 5,33 TL’den 5,11 TL’ye İzmir’de ise ortalama 5.34 TL’den 5.12 TL’ye inecek.