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Türkiye'de can kaybı 4 bin 308'e yükseldi

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:03
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Türkiye'de can kaybı 4 bin 308'e yükseldi

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 178 testten 1186'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 32 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 308 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı 117 bin 602'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 40 bin 178 test yapıldı, 1186 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirirken, 1491 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, toplam vaka sayısı 155 bin 686, toplam vefat sayısı 4 bin 308, toplam yoğun bakım hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 388, toplam iyileşen hasta sayısı ise 117 bin 602 oldu.

'DURUMU AĞIR HASTA SAYISI AZALIYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu, maske artı 1,5 metre sosyal mesafe" değerlendirmesinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsCoronavirüs
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