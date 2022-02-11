Türkiye'de cari açık son 1,5 yılın zirvesine çıktı

Cari denge Aralık ayında 3,84 milyar dolar açık verdi.

Böylelikle cari dengede yaklaşık 1,5 yılın en yüksek aylık açığı kaydedildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Aralık ayında cari açığın 4,2 milyar dolar olması yönündeydi.

Kasım ayı cari açığı 2,68 milyar dolardan 2,82 milyar dolara revize edildi.

Bloomberg'in haberine göre, yılın tamamında ise ödemeler dengesinde 14,88 milyar dolarlık açık izlendi. 2020 yılında Türkiye ekonomisinin cari açığı 35,5 milyar dolar olmuştu.

Çekirdek cari denge göstergesi olan altın ve enerji hariç cari dengede Aralık ayında 2,28 milyar dolarlık fazla görüldü. 2020 Aralık ayında bu rakam 700 milyon dolar olarak kaydedilmişti.