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Türkiye'de cezaevlerinde 1 milyonun üzerinde maske üretildi

Cezaevlerindeki 29 İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde, hükümlüler tarafından yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında son bir haftada 1 milyonun üzerinde maske üretildi.

24 Nisan 2020 Cuma 15:46
881 Okunma
Türkiye'de cezaevlerinde 1 milyonun üzerinde maske üretildi

TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için cezaevlerindeki işyurdu atölyelerinde başta maske, temizlik malzemesi, kolonya ve tulum olmak üzere 80 çeşit ürünün üretimi artırıldı.

Cezaevlerindeki 29 İşyurdu Müdürlüğünde hükümlüler tarafından son bir haftada 1 milyonun üzerinde maske, 15 iş yurdu müdürlüğünde ise 106 binden fazla tulum ve tek kullanımlık hastane tekstil ürünü üretildi. Bu ürünler, sağlık kurumlarına teslim edildi. Öte yandan cezaevlerindeki atölyelerde 138 bin gözlük montajı gerçekleştirildi.

İşyurdu müdürlükleri, temizlik ve hijyen malzemelerinin üretimine de hız verdi. Bu kapsamda son bir ay içinde 560 ton sıvı el sabunu, 432 ton yüzey temizleyici, 66 ton kolonya imal edildi.

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Ertaç 2020-04-24 16:04:24

Yeterli hijyen varım acaba o ortamda ?

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