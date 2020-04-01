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Türkiye'de Corona virüsten en çok vefat görülen 10 il açıklandı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsten bugün 63 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca, Türkiye'deki vaka sayısını ve en çok vefat görülen 10 ili de açıkladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 20:33
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Türkiye'de Corona virüsten en çok vefat görülen 10 il açıklandı

Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Koca, "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün bütün illerimizde virüs vakası var.

İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 882, İzmir'de 853, Ankara'da 712 vaka var.

İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTürkiye
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