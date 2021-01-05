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Türkiye'de Covid-19'da son 24 saat

Türkiye'de korona virüste son rakamlar açıklandı...

05 Ocak 2021 Salı 18:23
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Türkiye'de Covid-19'da son 24 saat

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 COVID-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı.

1477 yeni hasta tespit edilirken, 194 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 

Bugün 8 bin 908 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi. 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz.

Son Güncelleme: 05.01.2021 19:43
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