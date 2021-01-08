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Türkiye'de Covıd-19'da son 24 saat

Türkiye'de korona virüste son rakamlar açıklandı.

08 Ocak 2021 Cuma 18:05
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Türkiye'de Covıd-19'da son 24 saat

Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 193 COVID-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 1291 yeni hasta belirlendi, 186 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.

Son Güncelleme: 08.01.2021 19:13
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