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Türkiye'de Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 245 bin 929'a ulaştı

Türkiye'de 24 saatte 1572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı ise 245 bin 929'e yükseldi.

01 Eylül 2020 Salı 19:25
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Türkiye'de Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 245 bin 929'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.

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