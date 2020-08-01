Türkiye'de Covid-19

Türkiye'de bugün 996 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken 19 hasta ise hayatını kaybetti. Can kayıplarının toplamı 5 bin 710'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çektiği Twitter paylaşımında "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" dedi.

44 bin 846 test yapılan bugün 981 hasta ise iyileşerek taburcu oldu.