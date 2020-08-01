Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Türkiye'de Covid-19

Türkiye'de bugün 996 kişiye Koronavirüs teşhisi konuldu,19 kişi hayatını kaybetti

01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:21
265 Okunma
Türkiye'de Covid-19

Türkiye'de bugün 996 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken 19 hasta ise hayatını kaybetti. Can kayıplarının toplamı 5 bin 710'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çektiği Twitter paylaşımında "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" dedi.

44 bin 846 test yapılan bugün 981 hasta ise iyileşerek taburcu oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 31 Temmuz 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 31 Temmuz 2020
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek
“Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız”
“Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim