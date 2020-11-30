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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi yeni tip koronavirüsle mücadele.

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:12
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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısında, salgınla mücadeledeki son durum ele alınacak.

Toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine üyelerine, salgınla mücadeledeki son durumu anlatacak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletecek.

Tavsiye kararlarının değerlendirileceği toplantıda, hayata geçirilecek yeni tedbirlere karar verilecek.

Birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

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