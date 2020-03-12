Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'koronavirüs' toplantısı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanların katılımı ile koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı.

Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, koranavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirler değerlendirilecek.