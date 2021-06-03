Türkiye'de deniz salyalarına karşı "Acil Eylem Planı" hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Avrupa Yeşil Mutabakatı Web Semineri'nde konuştu.

"Acil Eylem Planı hazırlıyoruz"

Müsilaja ilişkin hem kısa vadede hem uzun vadede alınacak tedbirlere ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kurum şunları söyledi:

"Bu hafta biliyorsunuz Çevre Haftası, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. 5 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemizin 7 bölgesinde çok önemli çevre yatırımlarını İstanbul'da milletimizle paylaşacağız. Pazar günü de müsilaja ilişkin çalışma neticesinde yapacağımız çalışmaları, atacağımız adımları da milletimizle paylaşacağız. Hem acil önlemlerimiz olacak, akabinde de uzun vadede yapılması gerekenleri yapacağız. Acil bir eylem planı hazırlıyoruz."

"Bizzat takipçisiyiz"

Bakan Kurum, Marmara'daki deniz salyası sorunuyla ilgili şunları söyledi:

"Müsilajın sebebi sıcaklık artışı, denizde meydana gelen kirlilik ve iklim değişikliği sebebiyle su hareketliliğinin azalması. Burada önemli olan şu; kirliliğe sebebiyet veren sanayi tesisi, atıksu arıtma tesisi sayı ve kalitesinin artırılması. Bizzat takipçisiyiz, biz de bakanlık olarak her türlü desteği vereceğimiz bir süreci yürütüyoruz."