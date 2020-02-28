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Türkiye'de Dışişleri'ndeki kritik İdlib zirvesi sona erdi

Rusya'dan gelen heyet ile Türk heyet arasındaki görüşme sona erdi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" açıklamasında bulundu.

28 Şubat 2020 Cuma 19:14
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Türkiye'de Dışişleri'ndeki kritik İdlib zirvesi sona erdi

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, önceki gün İdlib konusunda 3'üncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara'ya geldi. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarından oluşan heyet, Türk heyet ile ilk görüşmeyi aynı gün, ikinci görüşmeyi de dün Dışişleri Bakanlığı'nda yaptı. Rus heyet, İdlib'de dün gerçekleşen 33 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı'nda, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile yeniden bir araya geldi. Görüşme sırasında bakanlık önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Rusya'dan gelen heyet ile Türk heyet arasındaki görüşme sona erdi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin, "Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı" açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeRusyaTürkiyeİdlibİdlib Şehitleri
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