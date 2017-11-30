Türkiye'de doğal gaz ve elektrik AB'den daha ucuz

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017'nin ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama fiyat 5,8 avro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu rakam 2,6 avro seviyesinde seyrediyor.

Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz kullanan ülke 12,1 avro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8,1 avro ile Danimarka, 7,7 avroyla Portekiz, 7,6 avroyla Hollanda ve 7 avroyla İtalya izliyor.

Bu miktarda doğalgaz için AB’nin büyük ekonomilerinden Almanya’da 6,1 avro, Fransa’da 6,4 avro, İngiltere’de 4,7 avro ve İspanya’da 6,7 avro ödeme yapılması gerekiyor.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında en uygun doğalgaz tüketimi Romanya’da gerçekleşiyor. Romanya’da 100 kilovatsaat doğalgaz için hane halkları ortalama 3,2 avro ödeme yapıyor. Uygun fiyatlı doğalgazda Romanya’yı 3,3 avroyla Bulgaristan, 3,5 avroyla Macaristan, 3,6 avroyla Hırvatistan ve 3,7 avroyla Litvanya izliyor.

Böylece, Türkiye’de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğalgaz için ödedikleri fiyat 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.

TÜRKİYE EV ELEKTRİĞİNDE AVRUPA'NIN EN UCUZ İKİNCİ ÜLKESİ

Türkiye'de elektrik, AB üyesi 27 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye’de 100 kilovatsaat elektrik 2017’nin ilk yarsında ortalama 10,5 avroya satılıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte Avrupa'nın en ucuz ikinci ülkesi konumunda bulunuyor.

Bu elektrik için AB’de ortalama 20,4 avro ödeniyor. AB üyesi ülkeler arasında sadece Bulgaristan’da elektrik Türkiye'den ucuza satılıyor. Bulgaristan’da 100 kilovatsaat elektriğe 9,6 avro ödenirken onu en yakın 11,2 avroyla Litvanya, 11,3 avroyla Macaristan ve 12 avroyla da Hırvatistan ve Romanya izliyor.

AB üyesi ülkeler arasında en pahalıya elektrik ise Almanya ve Danimarka’da tüketiliyor. Hane halkları 100 kilovatsaat elektriğe bu iki ülkede 30,5 avro ödüyor. Bunları pahalı elektrikte Belçika 28 avroyla, İrlanda 23,1 avroyla ve İspanya 23 avroyla takip ediyor.

Bu verilere göre, Türkiye doğalgaz ve elektrik fiyatlarında AB ülkeleri ortalamasının çok altında seyrediyor.

EN PAHALI DOĞALGAZ KULLANAN İLK BEŞ ÜLKE:

Ülke Fiyat (avro)

İsveç 12,1

Danimarka 8,1

Portekiz 7,7

Hollanda 7,6

İtalya 7

En pahalı elektrik kullanan ilk beş ülke:

Ülke Fiyat (avro)

Danimarka 30,5

Almanya 30,5

Belçika 28

İrlanda 23,1

İspanya 23.”