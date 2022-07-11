Türkiye'de doktorlara silah verilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlara silah verilmesi talebine ilişkin, "Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimlerin arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir" dedi.