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Türkiye'de doktorlara silah verilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlara silah verilmesi talebine ilişkin, "Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimlerin arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir" dedi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 22:03
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Türkiye'de doktorlara silah verilecek mi?
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Sağlık Bakanı , "Doktorlara ruhsatlı silah verilsin" talebini eleştirdi.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti.

Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimlerin arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir?

Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim, doktor Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı.

Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü.

Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta.

Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar."

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