Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,94, yurt içi üretici fiyatları yüzde 14,18 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,48 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 yükseldi.



Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 2,33, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 9,26 arttı.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK AZALIŞ KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNDE

Sanayinin 4 sektörünün şubatta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,26, imalatta yüzde 8,52, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 19,24, su temininde yüzde 5,27 artış gerçekleşti. Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,44, imalatta yüzde 0,66 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,38, su temininde yüzde 0,07 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 6,46, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,4, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,77, enerjide yüzde 12,34, sermaye malında yüzde 9,55 artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 1,29, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,3, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, sermaye malında yüzde 0,93 artış, enerjide yüzde 4,17 azalış görüldü.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 0,14 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,48 ile giyim eşyası, yüzde 1,52 ile kömür ve linyit izledi. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 51,88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,05, metal cevheri yüzde 19,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 8,96 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 7,62 ile tütün ürünleri, yüzde 2,38 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı takip etti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 3,36, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,16, ana metaller yüzde 2,3 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ŞUBAT AYI ANA HARCAMA GRUPLARINDA FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu. Ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,03 ile sağlık ve yüzde 0,86 ile eğitim grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,85, lokanta ve otellerde yüzde 0,82 ve konutta yüzde 0,48 artış gerçekleşti.

Şubatta ana harcama grupları itibarıyla en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,83 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,38 ile ulaştırma, yüzde 0,22 ile haberleşme, yüzde 0,08 ile ev eşyası, yüzde 0,04 ile eğlence ve kültür izledi.

YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,15 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 15,31 ile konut takip etti. Bu dönemde eğitimde yüzde 14,23, sağlıkta yüzde 13,58, lokanta ve otellerde yüzde 13,45 artış gerçekleşti.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 24'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 248'inin ortalama fiyatlarında artış, 146'sının ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasının yüzde 0,71, yıllık enflasyonun yüzde 12,77 olacağını öngörmüştü.