Türkiye'de Futbol Ligi 12 Haziran'da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık." dedi.

Nihat Özdemir, TFF'nin yönetim kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlık tarihinde zorlu bir dönemin yaşandığını belirten Özdemir, "Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen etkisini hala sürdürüyor. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde salgına karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Salgınla savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık, ilk ölümlü vakalar sonrasında da liglerimizi erteledik. Allah'a şükürler olsun ki o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı. Şimdi 1,5 ay gibi bir zaman geçti. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda gerekli tüm adımları attık."

“26 TEMMUZ’DA LİGİ SONLANDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Sezonu 26 Temmuz'da tamamlamayı planladıklarını kaydeden başkan Özdemir, "26 Temmuz'da ligi sonlandırmayı düşünüyoruz. 7 hafta sonu maçı oynayacağız, sadece 1 hafta hafta arası oynayacağız. Bu şekilde sezonu bitirmek ana hedefimiz. Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi. 11 Haziran 2021'de de şampiyona başlayacak. UEFA bizden 25 Mayıs 2021'de bütün liglerin bitmesini istiyor. Onları, yeni sezonun kupa maçlarını da düşünerek ne kadar ara vermemiz gerektiğinin hesabını kitabını ona göre yapacağız." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacakları kararlarla yola devam etmek istediklerini kaydeden Özdemir, "10 ayrı senaryomuz var. Bunu Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığımızla paylaştık. Bu durumda yarın Sağlık Bakanlığımıza müracaatımızı yapacağız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun bize vereceği sistem içinde liglerimizi başlayarak sonlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.