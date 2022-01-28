Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 90 bini aştı

TC Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 90 binin üstüne çıktı.

Buna göre, son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs salgınında son duruma ilişkin yaptığı bilgilendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var."