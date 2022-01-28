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Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 90 bini aştı

Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 koronavirüs testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

28 Ocak 2022 Cuma 19:30
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Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 90 bini aştı
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TC Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.

Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 90 binin üstüne çıktı.

Buna göre, son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs salgınında son duruma ilişkin yaptığı bilgilendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var."

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