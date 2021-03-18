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Türkiye'de hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp, keserek yediği belirlenen 2 kişi yakalanıp tutuklandı.

18 Mart 2021 Perşembe 15:38
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Türkiye'de hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yiyen 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu.

Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca, jandarmaya haber verildi. Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliği de, çalınan geyikle ilgili açıklama yaptı. Gökçebey ilçesi Çukur Mahallesi'nde faaliyet gösteren seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bulunan alageyiğin 22 Şubat'ta çalındığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürmek suretiyle faili meçhul hırsızlık ve mala zarar verme olayı meydana gelmiştir. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B. (48) isimli şahıslar tespit edilmiş olup, adı geçen şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanmıştır.''

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