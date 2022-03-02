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Türkiye'de HES Kodu uygulaması ile sokakta maske zorunluluğu kaldırılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında HES Kodu uygulaması ve sokakta maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

02 Mart 2022 Çarşamba 18:27
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Türkiye'de HES Kodu uygulaması ile sokakta maske zorunluluğu kaldırılıyor
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

"Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz." ifadesini kullanan Bakan Koca, "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil." dedi.

Bakan Koca şunları kaydeti: 

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak." diye konuştu.

Bakan Koca, "Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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