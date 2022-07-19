Türkiye'de iki ilde yangın!

Manisa Gördes'te ve Muğla Milas'ta orman yangını çıktı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde orman yangını çıktı.



Yangın ilçeye bağlı Karayağcı mevkiinde başladı.

Gördes orman işletmesine bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Ancak kuvvetli rüzgar yangının genişlemesi neden oldu. Bunun üzerine Manisa ve İzmir'den dört uçak ve dört helikopter gönderildi.

Tarım ve ormanlık alanda devam eden yangını söndürmek için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.

Ancak hızı zaman zaman 40 km oluşan rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.

MUĞLA MİLAS



Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.



Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.