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Türkiye'de ilk Corona virüs vakası

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona virüs açıklaması

10 Mart 2020 Salı 23:59
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Türkiye'de ilk Corona virüs vakası

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Türkiye olarak süreçte çok büyük başarı gösterdik. Komşu ülkeler Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadı. Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları var.

Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Corona virüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.Test sonucu pozitif çıkan hasta Türk vatandaşı bir erkek. Hastanın genel durumu iyi.

Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır.

Yurtdışında gelen vatandaşlarımız 14 gün kuralına uymalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsTürkiye
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