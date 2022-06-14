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Türkiye'de ilk! Kimlik kartına Tengri yazdırdı

Bir vatandaş kimlik kartındaki din bilgisine 'Tengri' yazdırdı.

14 Haziran 2022 Salı 23:34
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Türkiye'de ilk! Kimlik kartına Tengri yazdırdı
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Burhanettin Mumcuoğlu isimli avukat, resmi kayıtlardaki din bilgisini değiştirmek için başvuru yaptı.

Nüfus müdürlüğü, semavi dinler dışında başka bir ifade kullanılamayacağını bildirdi. 

Bunun laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirten Mumcuoğlu konuyla ilgili dava açtı. Dava Mumcuoğlu lehine sonuçlandı. Bunun üzerine Mumcuoğlu tekrar başvuru yaptı.

Mumcuoğlu'nun kullanmak istediği 'Tengri' ifadesini İçişleri Bakanlığı; Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na sordu.

Tengri, Gök Tanrısı ya da Gök'ün tanrısal yüce ruhu olarak biliniyor. Eski Türkçede tanrı sözcüğünün karşılığı olan tengri, eski Türk inanışına göre dünyada dengenin yaratıcısı ve koruyucusu anlamına geliyor.

DİYANET: BİR DİNİ İFADE ETMİYOR

Diyanet, 'Tengri' diye bir din olup olmadığı sorusuna "Tengri ibaresi belli bir dini ifade etmemektedir" yanıtını verdi.

Adalet Bakanlığı ise kesinleşmiş yargı kararının uygulanmasını istedi. Bakanlığın olumlu görüş bildirmesi üzerine din hanesine 'tengri' ismi yazıldı.

TESCİLLENDİ

Böylece Türkiye’de ilk kez biri din bilgisini 'Tengri' olarak tescillendirmiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
TengriKimlik KartıAvukat
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