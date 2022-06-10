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Türkiye'de inşaat maliyeti yüzde 106,6 arttı

İnşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 6,12, yıllık bazda yüzde 106,6 artış kaydetti.

10 Haziran 2022 Cuma 13:31
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Türkiye'de inşaat maliyeti yüzde 106,6 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106,6 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 7,47, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 133,71, işçilik endeksi yüzde 43,75 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103,46 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,92, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı.

İŞÇİLİK ENDEKSİNDE YÜZDE 43,52 ARTIŞ

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,03, işçilik endeksi yüzde 43,52 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,36 yükseldi. Mart ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 6,1, işçilik endeksi yüzde 1,81 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde nisanda yüzde 145,83, işçilik endeksinde yüzde 44,61 artış gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
InşaatTürkiye
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