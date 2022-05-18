Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Flaş Haber
Sigara zamlandı
Kapat

Türkiye'de kış geri geliyor!

Bugün Türkiye'nin Anadolu'suda hava sıcak ancak yurdun kuzeyine yağış ve soğuk hava geliyor.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:56
537 Okunma
Türkiye'de kış geri geliyor!

Üç büyük kentte rüzgar tersine dönüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'e rüzgarlı ve yağışlı hava geliyor. 

Marmara Bölgesi'nde öğleye doğru başlayacak sağanaklarla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bölgede etkili olacak poyrazla birlikte hissedilen sıcaklık 14-15 dereceye düşecek. Perşembe günü yağış az ancak soğuk hava etkisini sürdürecek. 

MGM'den Marmara'ya uyarı!

Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısında etkili olacağı hatırlatılan  uyarı yazısında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı önlem çağrısında bulunuldu. 

Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

Sıcaklık 13 derece birden düşecek

İç Anadolu'da hava sıcak ve yağış beklenmiyor. Ancak çarşamba akşamı Eskişehir tarafında perşembe ise nölge genelinde sağanak bekleniyor. 26-27 dereceleri gören sıcaklık perşembe günü 13 derece birden düşecek.   

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava tahmini raporu: 

Akşamı gündüzden farklı

Ege Bölgesi'nde gündüz hava sıcak ve açık. Bodrum 32, Muğla 28, Afyon 25 derece.

Akşam saatlerinden itibaren serinleyemeye başlayacak havanın ardından bölgede şiddetli rüzgar bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 10 derece birden düşecek.

Akdeniz'de ise sıcak hava var ama perşembe günü ülkenin birçok yerinde beklenen sağanak bu bölgede de etkili olacak. Adana 32, Isparta 26 derece. 

Güneydoğu Anadolu'da hava açık. Diyarbakır 26 derece.

Karadeniz'in doğusunda hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Trabzon 26, Samsun 24 derece. Batısında ise öğle saatlerinden itibaren yağış ve soğuk hava geliyor.

Doğu Anadolu sıcak. Hakkari-Van tarafında sağanak var. Malatya 24 derce.

Son Güncelleme: 18.05.2022 10:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti!
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti!
Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu
Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu
Benzine bir zam daha geliyor!
Benzine bir zam daha geliyor!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim