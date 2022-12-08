Türkiye'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Kuşadası'nın yaklaşık 6 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.