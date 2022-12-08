Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası'nın yaklaşık 6 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Türkiye'de korkutan deprem!
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 01.35'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
08 Aralık 2022 Perşembe 09:30
146 Okunma
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.