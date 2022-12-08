Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
banner107
Flaş Haber
Sağanak yağmur etkili olacak
Kapat

Türkiye'de korkutan deprem!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 01.35'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

08 Aralık 2022 Perşembe 09:30
146 Okunma
Türkiye'de korkutan deprem!



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.35'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 6 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
DepremTürkiyeAydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız
Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız
İbrahim Kalın: "Türk dünyası yeniden birleşiyor, yeni bir ufka açılıyor."
İbrahim Kalın: "Türk dünyası yeniden birleşiyor, yeni bir ufka açılıyor."
Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!
Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim