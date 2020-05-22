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Türkiye'de korona virüste son durum açıklandı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.

22 Mayıs 2020 Cuma 20:24
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Türkiye'de korona virüste son durum açıklandı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.

Son dakika haberi... Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 154 bin 500, can kaybı 4 bin 276 oldu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Bakan Koca açıklamasında, "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTürkiye
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Sosyal mesafe açık havada bile yetersiz 2020-05-22 21:01:30

Maske taka taka kafayı buluyorum ama benden başka hakikaten takan görmüyorum. Burunlr açıkta sözde maske takıyorlar.

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