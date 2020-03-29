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Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 131'e çıktı: Toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi

TC Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı" bilgisini paylaştı.

29 Mart 2020 Pazar 19:12
1037 Okunma
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 131'e çıktı: Toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi

TC Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı" bilgisini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsTürkiye
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Akıncı for ever 2020-03-29 19:33:15

Ey reis!!! Hastane yapacağınıza cami minare yaptınız... Doktor yetiştireceğinize imam yetiştirdiniz... O halde şimdi neden camileri kapattınız da yalnız hastaneler çalışıyor... Yoksa dua ile olmayacağını siz de mi anladınız?

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