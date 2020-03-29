TC Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı" bilgisini paylaştı.
Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 131'e çıktı: Toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi
TC Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı" bilgisini paylaştı.
29 Mart 2020 Pazar 19:12
1037 Okunma
Ey reis!!! Hastane yapacağınıza cami minare yaptınız... Doktor yetiştireceğinize imam yetiştirdiniz... O halde şimdi neden camileri kapattınız da yalnız hastaneler çalışıyor... Yoksa dua ile olmayacağını siz de mi anladınız?